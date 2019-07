A Venezuela denuncia uma nova ação de “avião espião” dos Estados Unidos em seu espaço aéreo

A Venezuela denunciou nesta segunda-feira (22) que um “avião espião” dos Estados Unidos teria invadido novamente o espaço aéreo do país sem notificar suas autoridades aeronáuticas. “Os americanos nos ameaçam com ações militares gravíssimas”, disse Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Nacional Constituinte e um dos nomes mais fortes do chavismo.

O ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, também se queixou de que uma aeronave americana havia sobrevoado a região do Aeroporto Internacional Simon Bolívar, em Maiquetía, nos arredores de Caracas, sem informar o motivo da incursão

As declarações desta segunda foram uma resposta aos Estados Unidos, que no fim de semana acusaram a Venezuela de enviar um de seus caças para perseguir de maneira “agressiva” um avião Aries II EP-3 da Marinha americana que sobrevoava o espaço aéreo internacional.

“Depois, de maneira imoral e sem vergonha nenhuma, eles (norte-americanos) dizem que foram eles os ameaçados”, reclamou Cabello.

O incidente ao qual o chavista se refere teria ocorrido na sexta-feira da semana passada. A Venezuela afirmou que enviou um caça Sukhoi Su-30, de fabricação russa, para afastar uma aeronave dos Estados Unidos que teria invadido o espaço aéreo venezuelano sem informar às autoridades do país.

De acordo com Rodríguez, em 2019 foram registradas 78 incursões de aeronaves americanas na Venezuela. “São aviões espiões de guerra americanos, que carregam mísseis e também fazem parte da frota de reconhecimento aéreo da Marinha dos Estados Unidos”, disse Rodríguez, em discurso transmitido pela TV estatal. “Os americanos persistem em sua agressão contra a Venezuela.”

Críticas a Guaidó

O ministro relacionou o aumento dos incidentes com as ações do líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, que se declarou presidente interino da Venezuela. Guaidó é reconhecido por mais de 50 países, incluindo Estados Unidos e Brasil. O governo do presidente Nicolás Maduro acusa o líder opositor de estar alinhado ao presidente norte-americano Donald Trump e afirma que Guaidó pretende “entregar” as reservas de petróleo venezuelano para os Estados Unidos.

