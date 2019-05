Abertas as inscrições para o Curso Profissional de Sommelier

“Não há pré-requisito ou conhecimento básico para fazer o curso, apenas a vontade de aprender”, afirma o presidente da Associação Brasileira de Sommeliers do Rio Grande do Sul (ABS-RS), Orestes de Andrade Jr.

As aulas do Curso Profissional de Sommelier ( que é o responsável pela escolha, compra, recebimento, guarda e prova do vinho antes que o mesmo seja servido ao cliente) serão realizadas em tradicionais vinícolas gaúchas pelos mais experientes profissionais do ramo no Brasil. São sete módulos (112 horas), que acontecem entre os meses e dezembro, com três aulas por mês, sempre as sextas à noite, sábados e domingos. Ao final, o aluno recebe um diploma que é emitido em parceria com a ABS-SP e conta com a chancela da ASI (Association de la Sommellerie Internationale), sendo válido em todo o território nacional. O curso, consolidado na Serra Gaúcha, já formou mais de 350 profissionais.

Nas aulas, os alunos receberão noções básicas de degustação, harmonizações, vitivinicultura, além de estratégias de consumo e de comunicação com os clientes, além de degustar vinhos de diferentes países e regiões em todas as aulas. “É uma oportunidade exclusiva, com professores renomados e um conteúdo abrangente, de mergulhar no mundo do vinho e fazer disso uma profissão ou adquirir conhecimento para qualificar o consumo pessoal desta bebida sagrada”, observa Orestes de Andrade Jr.

As inscrições para décima turma do Curso Profissional de Sommelier estão abertas e devido à alta procura é recomendável fazer logo a inscrição pois as vagas são limitadas. Confira as datas e locais do curso:

Curso Profissional de Sommelier

7 a , na Vinícola Aurora;

5 a , em vinícola a confirmar;

2 a , na Miolo;

6 a , em vinícola a confirmar;

25 a , na Casa Valduga;

22 a , em vinícola a confirmar;

13 a , no SPA do Vinho.

Investimento – R$ 5.740,00 para associados e R$ 5.980,00 para não associados da ABS-RS

Informações – contato@absrs.com.br,www.absrs.com.br ou (54) 999720130