ABIMAQ-RS debate cenário político e econômico nesta quarta-feira (22)

A ABIMAQ-RS (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) realizará reunião-almoço às 12h desta quarta-feira (22) na sede da Fiergs em Porto Alegre. Serão palestrantes o presidente do Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários, ex-governador Germano Rigotto, abordando as eleições de 2018 e o economista-chefe da Fiergs, André Nunes que falará sobre o cenário econômico e perspectivas para 2018. O evento também terá a presença do presidente executivo da ABIMAQ, José Velloso. Informações – telefone (51) 3364.5643.

