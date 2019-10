Após dias de controvérsia sobre o tema no país, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afirmou que os abrigos para tufão do Japão “deveriam ser abertos a todos”. A declaração veio após as críticas sofridas quando duas pessoas sem-teto foram rejeitadas durante a pior tempestade do país em décadas. O tufão Hagibis trouxe chuva pesada e ventos de 225km/h no fim de semana, deixando 72 mortos.