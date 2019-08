ABS-RS abre inscrições para nova turma de curso profissional de sommelier

Que tal mergulhar nos fundamentos do vinho em um curso que oferece aulas dentro de vinícolas e que proporciona experiências além do próprio ensino? Essa é a proposta do Curso Profissional de Sommelier promovido pela secção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) e que está com inscrições abertas para a 11ª turma. Com aulas ministradas pelos mais experientes profissionais do ramo no Brasil, o curso traz um abrangente conhecimento sobre o mundo de Baco. Além disso, o diploma, emitido em parceria com a ABS-SP, conta com a chancela da ASI (Association de la Sommellerie Internationale), sendo válido em todo o território nacional.

Ao todo, os participantes terão que passar por sete módulos (112 horas), com início em 4 de outubro e término em maio de 2020. Serão sempre três aulas por mês (sextas à noite, sábados e domingos), que acontecem em tradicionais vinícolas gaúchas, sendo o último módulo ministrado no Spa do Vinho. Nas aulas, serão repassados os mais importantes conhecimentos, passando por noções básicas de vinificação e produção de vinhos, harmonizações, vitivinicultura, serviços dos vinhos, além de estratégias de consumo e de comunicação com os clientes.

Além disso, os alunos terão a oportunidade de participar da programação nas vinícolas parceiras, proporcionando uma experiência única entre conhecimento e prática. “Será uma oportunidade exclusiva, com professores renomados e um conteúdo abrangente, de mergulhar no mundo do vinho e fazer disso uma profissão”, observa o presidente da ABS-RS, Orestes de Andrade Jr.

O sommelier

O sommelier é o responsável pela escolha, compra, recebimento, guarda e prova do vinho antes que o mesmo seja servido ao cliente. A profissão foi regulamentada no Brasil através da Lei 12.467, de 26 de agosto de 2011, reconhecendo a importância desse profissionalno setor de alimentos e bebidas.

Programação

Módulo 1: 4 a 6 outubro – Vinícola Aurora (Bento Gonçalves)

Módulo 2: 8 a 10 novembro (vinícola da Serra Gaúcha)

Módulo 3: 6 a 8 de dezembro – Vinícola Viapina (Flores da Cunha)

Módulo 4: 14 a 16 de fevereiro de 2020 – Vinícola Miolo (Bento Gonçalves)

Módulo 5: 13 a 15 de março de 2020 – Vinícola Salton (Bento Gonçalves)

Módulo 6: 24 a 26 de abril de 2020 (vinícola da Serra Gaúcha)

Módulo 7: 15 a 17 maio de 2020 (vinícola da Serra Gaúcha)

Inscrições

Associado: R$ 5.740,00 (à vista ou parcela em 10X no cartão de crédito)

Pelo link http://pag.ae/7V9d69Er4

Não Associado R$5.980,00 (parcelado em 10X no cartão de crédito)

Pelo link http://pag.ae/7V9d7cCw4

Deixe seu comentário: