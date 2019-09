Acampamento Farroupilha inicia neste sábado; confira as atrações

Com o tema Vida e Obra de Paixão Côrtes, inicia neste sábado (7) o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. A abertura oficial ocorre às 18 horas, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), onde vão acontecer, até o dia 22 de setembro, programações culturais e coampeiras. O local vai concentrar 340 galpões de entidades tradicionalistas. A expectativa da organização é superar o público do ano passado, de 1 milhão de visitantes.

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) divulgou a programação completa do evento (clique aqui), assim como o mapa detalhado do parque (clique aqui).

Durante a Semana Farroupilha, o ônibus turístico de Porto Alegre vai fazer paradas especiais no Parque da Harmonia. Os passageiros poderão desembarcar no local para visitar o Acampamento e reembarcar depois, usando a mesma passagem. As partidas serão de hora em hora, das 9h às 16h, de terça-feira a domingo.

Outro incentivo ao turismo no local é a Caminhada Turística, acompanha de um guia que compartilhará informações, histórias e curiosidades sobre o evento e a história do Rio Grande do Sul. Os pontos de encontro serão na entrada do Parque Harmonia (entre da sede do TRF e a churrascaria Galpão Crioulo) e o piquete da Diretoria de Turismo e Eventos do município, dentro do parque. Nos dias 11 e 18/09, a caminhada inicia às 13h30. Nos dias 14 e 21/09, será às 10h30.

A Prefeitura também vai promover oficinas no evento, a maioria gratuitas. Para participar, é necessário ir ao microônibus da Diretoria de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. COnfira a programação:

11/09 – 14h – Palestra Cultura Guarani e influências na cultura típica gaúcha (gratuita)

11/09 – 17h – Oficina de Chimarrão (gratuita)

14/09- 11h – Oficina de churrasco em português e espanhol (R$ 25,00 com almoço incluído e limite de 20 pessoas)

14/09- 15h – Oficina de bolinhos de chuva (R$ 10,00).

21/09- 16h – Oficina de nós de lenço (gratuita e limite de 30 pessoas)

