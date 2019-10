Ação da Panvel e Colgate na AACD Porto Alegre orienta crianças e jovens sobre saúde bucal

Para marcar a passagem do Dia Nacional da Saúde Bucal (25/10), Panvel e Colgate se juntaram para realizar uma ação nesta sexta-feira na AACD, em Porto Alegre. Foram destinados 700 kits para distribuição entre as crianças e adolescentes atendidos pela entidade, contendo itens como creme dental, escova e enxaguante bucal. A iniciativa também contou com a participação de promotores fantasiados de super-heróis e colaboradores da rede gaúcha para entrega dos kits e salientar ao público a importância da higiene bucal.

A ação ocorreu ao longo de toda manhã na sede da AACD, no bairro Jardim do Salso. Atualmente, a unidade possui cerca de 700 pacientes, que representa uma média mensal de 7 mil atendimentos. Com objetivo de conscientizar crianças e jovens sobre o tema para prevenção de doenças, a parceria com a Colgate ressalta o empenho institucional da Panvel em retribuir o acolhimento da comunidade por meio de ações voltadas à saúde e ao bem-estar das pessoas.