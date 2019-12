Porto Alegre Acervo inédito será incluído no catálogo on-line das bibliotecas

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Duas mil obras são provenientes da extinta Biblioteca Edvaldo Pereira Paiva. Foto: Vanessa Silva/PMPA

O acervo histórico de 2 mil livros e documentos técnicos e científicos da extinta Biblioteca Edvaldo Pereira Paiva, localizada na sede da antiga Smurb (Secretaria Municipal de Urbanismo), serão disponibilizados à população pelo catálogo on-line das bibliotecas municipais. Os materiais estavam com acesso restrito desde 2014 e, agora, poderão ser consultados também na biblioteca Jornalista Roberto Eduardo Xavier, na sede da Smams (rua Luiz Voelcker, 55 – Bairro Três Figueiras).

O novo material previsto para ser catalogado, integralmente, até o final de dezembro, prevê um extenso material didático e de pesquisa, incluindo documentos exclusivos de Planejamento Urbano e do Plano Diretor, desde a década de 1960. A bibliotecária da Smams, Júlia Agustoni Silva, destaca que o acervo integra também relatórios de produção técnica produzidos por servidores da antiga Secretaria de Urbanismo e da Smov (Secretaria de Obras e Viação).

“Os documentos e livros estão passando por higienização e gradativamente serão processado na biblioteca para disponibilização ao público, contendo ainda, publicações da área de engenharia e planejamento urbanístico. Cerca de 10% dos 2 mil livros que compõe este acervo já está em processamento técnico, e logo, estarão disponíveis para consulta e empréstimo para associados, no catálogo da Rede de Bibliotecas da prefeitura”, diz Júlia.

A prefeitura contém 21 unidades de informação, englobando as bibliotecas, museu e pinacotecas que alimentam, diariamente, um catálogo com, aproximadamente, 90 mil exemplares, disponibilizados on-line pelo sistema Pergamum utilizado pela rede do município desde 2007 e que, há quatro anos, permite acesso ao catálogo on-line.

Clique aqui para acessar o catálogo on-line das bibliotecas municipais.

