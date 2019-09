O trânsito na ERS-122, entre Caxias do Sul e Farroupilha, na Serra, contará com novidades a partir desta semana. As obras de uma interseção no km 63 da rodovia estão praticamente concluídas e devem facilitar o acesso ao bairro Forqueta. Os serviços executados pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) contaram com investimento de R$ 600 mil do Tesouro do Estado.

Deixe seu comentário: