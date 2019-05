Pelo menos 21 pessoas morreram na quarta-feira (29) devido à colisão entre um caminhão e um ônibus, provocando o incêndio dos dois veículos, no estado de Veracruz, no México, informou a Defesa Civil. A maioria das vítimas no ônibus era de fiéis católicos que regressavam ao estado de Chiapas (sul) após uma peregrinação à Basílica de Guadalupe, na Cidade do México.

