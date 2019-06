Um ônibus que transportava a equipe técnica do cantor Gusttavo Lima se envolveu em um acidente com uma moto nesta sexta-feira (28), no km 97, da BR-060, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. A moto ficou embaixo do ônibus após ser arrastada por cerca de 20 metros. O cantor não estava no ônibus e o motociclista, de 25 anos, ficou gravemente ferido após bater com a cabeça no para-brisa.

Deixe seu comentário: