Porto Alegre Acidente derruba poste na zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

Motorista teria perdido o controle do veículo. Foto: Divulgação/EPTC Motorista teria perdido o controle do veículo. (Foto: Divulgação/EPTC) Foto: Divulgação/EPTC

Um acidente envolvendo um motorista de aplicativo, que teria perdido o controle do carro, na manhã deste sábado (18), na zona Sul de Porto Alegre, resultou em uma pessoa ferida, que foi atendida e encaminhada ao HPS (Hospital de Pronto Socorro). O motorista não sofreu ferimentos. O acidente foi na Sepé Tiaraju, no cruzamento com a avenida Joracy Camargo, bairro Alto Teresópolis, por volta das 7h30. O Ford Ka colidiu e derrubou uma sinaleira no canteiro central da via, que precisou ser bloqueada.

09h50 – Neste momento bloqueio na av. Joracy Camargo para reinstalação de semáforo atingido por acidente desta manhã. Em breve o trecho será liberado novamente pic.twitter.com/azzQRaZrGo — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) January 18, 2020

