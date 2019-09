Acidente entre ônibus, carro e caminhão deixa dois mortos na BR-290

Por volta das 7h desta terça-feira (24) uma colisão envolvendo um carro, um caminhão cegonha e um ônibus, deixou um homem, de 28 anos, e a mãe dele, de 60, mortos. O acidente aconteceu no km128 da BR-290, em Eldorado do Sul, próximo do acesso a Charqueadas.

Segundo informações, o carro em que as vítimas estavam bateu de frente no caminhão. O ônibus foi atingido na lateral. A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Eldorado do Sul está em deslocamento para atender a ocorrência.

O trânsito está parcialmente bloqueado no local.

