Um acidente no km 231 da BR-116, em Ivoti, deixou uma vítima fatal. Duas motocicletas colidiram de frente com um caminhão e um dos motociclistas faleceu no local. O condutor da outra moto teve lesões leves.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito está congestionado no entorno e a própria PRF está orientando os motoristas. A perícia já foi acionada.

