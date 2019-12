Rio Grande do Sul Acidente na BR-386 com uma vítima fatal deixa via com bloqueio parcial

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2019

A ocorrência foi registrada no km 446 da BR-386 e foi causada pela queda de uma moto no local. Foto: Divulgação/PRF A ocorrência foi registrada no km 446 da BR 386 e foi causada pela queda de uma moto no local. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Um acidente na BR-386, neste sábado (7) pela manhã, deixou uma vítima fatal e fez com que a via fosse parcialmente bloqueada no sentido interior x capital na alça para quem vai acessar a BR-116. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanhou a ocorrência no local até a chegada da perícia.

O acidente foi no km 446 da BR-386 e foi causado pela queda de uma moto no local.

…Acesso à Capital via BR 116, fluxo tranquilo, PRF em atendimento acidente grave em Canoas, saída da BR 386, aguardando informações… pic.twitter.com/KxQNBJlqxF — PRF 191 RS (@PRF191RS) December 7, 2019

BR-101

A BR-101 tem obras na pista no sentido sentido Norte – Santa Catarina. No Km 38, a segunda faixa foi interditada para os trabalhos.

