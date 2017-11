Acontece nesta sexta-feira (01) o 1º Workshop sobre Produção e Exportação de Frutas

Com objetivo de estimular a produção, o consumo e promover alternativas de exportação, o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Agricultura, juntamente com a Secretaria de Relações Internacionais do MAPA, SDR, Senar, Farsul, Emater, Ceasa e Embrapa, promovem um Workshop sobre frutas.

O evento será realizado, dia 1º de dezembro, próxima sexta feira, com início a partir das 8h30, no auditório da Federação da Agricultura, Farsul – Praça Professor Saint-Pastous, 125.

A participação no evento é gratuita e as inscrições serão realizadas no local.

Programação:

09 horas: Abertura pelo secretário da Agricultura Ernani Polo e demais autoridades presentes.

Palestra, engenheiro da Emater Antonio Conte/ Tema: panorama da fruticultura no Estado.

Diretor técnico da Ceasa/RS, Ailton Machado/Tema: volumes e origem das frutas comercializadas na Ceasa.

Pesquisador Embrapa Marcos Botton/Tema: manejo fitossanitário e sua importância para a produção e exportação de frutas.

Encerrando o ciclo de palestras, Luiz Roberto Barcelos, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Frutas – Abrafrutas, que falará sobre o potencial da exportação de frutas.

Esta iniciativa é resultado da recente missão a Espanha, realizada pelo secretário da Agricultura Ernani Polo, pelo secretário Executivo do MAPA, Eumar Novacki e o presidente da Abrafrutas, Luís Roberto Barcelos, onde participaram da Fruit Atracction, uma das maiores feira de frutas do mundo.

