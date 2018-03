ACPA debate “Impacto das organizações femininas nos negócios”. É na tarde desta quinta-feira (22), a partir das 15h30min

Seis líderes de organizações femininas debatem o propósito das confrarias, núcleos e grupos de mulheres e o quanto eles conseguem impactar os negócios e fomentar o empreendedorismo. O evento, sob a coordenação do Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre, acontece nesta quinta-feira, 22, das 15h30 às 18h30, no Salão Nobre do Palácio do Comércio.

As painelistas são: Angélica Noguez, coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da ACPA; Iva Cardinal, idealizadora da Confraria do Batom; Silvana Bastian, presidente da BPW Porto Alegre; Soraia Schutel, idealizadora do Canal Escola de Você e Vanessa Diehl, diretora da Confraria do Salto Alto. A mediadora será a jornalista Michele Silva.

