Acqua Lokos Parque Hotel foi palco de finalíssima de concurso mundial de beleza

Muita gente bonita, alto astral e integração foram as marcas do Mister Grand International, um dos concursos mundiais de beleza masculino mais badalados da atualidade.

Em seu terceiro ano de realização, os organizadores escolheram pela segunda vez consecutiva o Acqua Lokos Parque Hotel para ser palco do evento, isso devido a excelente infraestrutura disponibilizada pela empresa, além de seus belos espaços tropicais – mesmo tema desta edição do concurso.

Ao todo 25 jovens de 5 continentes e diferentes nacionalidades concorreram pelo grande título de homem mais bonito do planeta. O grande vencedor na categoria Mister Grand adulto (22 a 35 anos) foi o catarinense Bruno Poczinek, já na Mister Teen (14 a 21 anos), Juan Feliciano da Venezuela ficou com o título. No mesmo dia ainda ocorreram as finais do 2º Miss Beauty Global (feminino de 20 a 28 anos), ficando com o primeiro lugar Maria Paula Pereira também da Venezuela e do 2º Miss Teen Pageant International (feminino de 14 a 19 anos), que teve a peruana Camila Canicoba como ganhadora, fechou a grande noite festiva a final do Miss Petite International (feminino até 1,65m de altura), com a porto-riquenha Liramyz Morales tendo sido a preferida pelo júri.

De acordo com os organizadores a previsão é que em 2019 o evento deva ser realizado no Rio de Janeiro.

Deixe seu comentário: