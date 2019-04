A Receita Municipal da Secretaria da Fazenda de Porto Alegre contabilizou 56 mil adesões ao pagamento parcelado do IPTU. A projeção inicial era realizar 45 mil negociações. A data para aderir ao parcelamento encerrou no dia 29, e possibilitou aos contribuintes que estavam inadimplentes regularizar a situação com o pagamento parcelado e multa de apenas 2%.

