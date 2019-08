Adolescente morre em acidente de trânsito em Santa Maria

Três adolescentes estavam em uma Parati, quando o motorista perdeu o controle do automóvel e capotou em um cruzamento das ruas Duque de Caxias e Tamandai, em Santa Maria, na região central do estado. Com o forte impacto, as vítimas foram arremessados para fora do veículo.

Leandro Braga Silva de Barcellos, de 20 anos, foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Universitário. Já os demais tripulantes da Parati, o condutor e o outro passageiro, sobreviveram. O motorista, que tinha 19 anos, e a outra vítima, também de 19 anos, foram encaminhados para atendimento.

Deixe seu comentário: