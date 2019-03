Suspeito de planejar o massacre em escola é ouvido em audiência

Durante cerca de seis horas foram ouvidas 13 testemunhas, entre acusação e defesa, além do menor de 17 anos, que retornou para a unidade da Fundação Casa, onde está internado. Uma nova audiência foi marcada para o dia 4 de abril e o caso está em segredo de Justiça.

O jovem é acusado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de participar do planejamento da chacina ocorrida na Escola Raul Brasil, em Suzano(SP), na manhã do dia 13 de março. O advogado do menor, Marcelo Feller, disse não poder divulgar detalhes do processo, mas insiste que ele teria “fantasiado” o crime e que não ajudou na execução do massacre.