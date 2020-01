Notas Mundo Advogados japoneses de Carlos Ghosn se retiram do caso

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

O escritório de advogados japoneses que defendia Carlos Ghosn anunciou a saída do caso do executivo, como resultado da fuga do ex-CEO da Renault-Nissan para o Líbano. “Hoje entregamos ao tribunal de Tóquio uma carta com a renúncia de todos os advogados do gabinete de Hironaka para todos os assuntos relativos a Carlos Ghosn”, disse o advogado Junichiro Hironaka.

