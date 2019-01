AERGS lança serviço na Praça Revolução Farroupilha. Posto de atendimento oferece Tri escolar, Passe livre e meia entrada

No coração da cidade de Porto Alegre, a Associação dos Estudantes do Estado do Rio Grande do Sul (AERGS) inaugura posto de atendimento avançado. No local, a entidade oferece tri escolar, passe livre e meia entrada para 2019. Instalado ao lado da estação mercado público da Trensurb, o container de atendimento busca oferecer para o público servicos de direito dos estudantes.

A previsão é de que mais de 30 mil estudantes, renovem ou solicitem o seu tri escolar em 2019. Todos estudantes que necessitem utilizar ônibus em Porto Alegre, entre o deslocamento do trabalho e o estabelecimento de estudo, tem o direito ao meio passe – Tri escolar com desconto de 50% na tarifa.

Passe livre tem previsão de atender 21 mil estudantes

Já o passe livre estudantil tem a previsão de atender em torno de 21 mil estudantes em 2019. Todo estudante que tiver renda familiar comprovada de até 1,5 salário mínimo regional, que resida em uma cidade mas estude em outra e necessite se deslocar da sua casa até seu estabelecimento de ensino dentro dos aglomerados urbanos da metroplan, tem o direito a isenção de 100% no transporte.

A carteira de estudante (meia entrada) é um documento único e válido para o benefício da meia entrada em todo o país. Todo estudante devidamente matriculado em estabelecimento de ensino reconhecido (ensino fundamental, médio/técnico, graduação e pós graduação) podem solicitar a sua carteira de estudante. O horário de atendimento do posto é de segunda à sexta das 10h às 18h.

