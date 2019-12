Notas Capital Aeroporto em Caxias do Sul é tema de reunião

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

A construção do Aeroporto Regional da Serra, em Caxias, foi tema de uma visita do prefeito local, Daniel Guerra, ao governador Eduardo Leite, nessa segunda-feira, no Palácio Piratini. Na semana passada, o Ministério da Infraestrutura assinou um termo para início da obra, orçada em R$ 200 milhões. A expectativa é de 1 milhão de passageiros por ano e 2,7 mil empregos diretos e indiretos.

