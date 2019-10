Nesta segunda-feira, 28 de outubro, não haverá expediente nas agências e unidades administrativas do INSS do Rio Grande do Sul, devido ao ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor. Nos demais órgãos públicos municipais, estaduais e federais, o funcionamento dependerá de cada caso. O Tudo Fácil estará fechado mas o Banrisul abre normalmente, por exemplo.