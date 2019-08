Agricultura Familiar recebe mais expositores na Expointer 2019

O movimento é grande no Pavilhão da Agricultura Familiar, na 42ª Expointer, em Esteio. Este ano, os expositores ocuparam 316 espaços na 21ª Feira da Agricultura Familiar. Em 2018 foram ocupados 285 espaços. No local, podem ser encontrados artesanato rural, plantas, flores e, claro, produção da agroindústria. No ano passado, o pavilhão foi ampliado: a área que possuía 3,5 mil metros quadrados passou a contar com 7,6 mil metros.

Os estandes foram divididos entre 247 agroindústrias; 65 empreendimentos de artesanato rural, plantas e flores; e quatro cozinhas do Rio Grande do Sul. Além disso, cinco empreendimentos rurais do Rio de Janeiro, dez de Minas Gerais e um do Amapá.

A novidade de 2019 é a Cozinha Show, uma iniciativa da Emater/RS-Ascar com apoio do curso de Gastronomia da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). No lugar estão sendo comercializados alimentos produzidos pelas agroindústrias familiares, uma forma de valorizá-las.

Antônio Jorge da Costa veio de Bom Retiro do Sul. Essa é a quarta vez dele na Expointer, e ele traz produtos derivados da cana de açúcar, como melado, açúcar mascavo, rapadura e chimia colonial. Costa relatou que no ano passado as vendas foram boas, assim como o movimento deste sábado (24). “A expectativa este ano é que as vendas sejam ainda melhores, pois isso aqui é um centro para expandir o negócio”. Em Bom Retiro do Sul, Costa expõe as mercadorias em feiras e também vende de casa em casa.

A feira da Agricultura Familiar vai até o próximo domingo, dia 1º de setembro, no Parque Assis Brasil, em Esteio, e conta com representantes de 139 municípios.

Deixe seu comentário: