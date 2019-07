“Ainda estou dando no couro”, disse o ator Antônio Fagundes

Antônio Fagundes não para e nem quer. Aos 70 anos — e com 55 de carreira —, o ator diz que enquanto tiver fôlego estará em cena. Principalmente no teatro, já que, segundo o veterano, os palcos exigem bem mais. “Mas eu estou ainda dando no couro, viu?!”, avisa, com muito bom humor, o Alberto de ‘Bom Sucesso’, novela das 19h, que estreou na segunda (29), na TV Globo. “Estamos (em cartaz) com ‘Baixa Terapia’, em São Paulo, há quase dois anos e meio, no Teatro Tuca. Tivemos 250 mil espectadores e continuamos, então apareça lá”, convida.

Maturidade

Se aposentadoria não faz parte do plano de vida do ator, ele confessa que duas questões são impossíveis de ignorar: o avanço da idade e a morte. Para ele, ambas estão de certa forma ligadas. “No sentido de que você tem que encarar. São coisas que vão acontecer para todos. Só não vai ficar velho se morrer jovem. Então, é bom você se preparar para ficar velho. Eu me preparei e venho me preparando o tempo todo”, avisa o carioca.

Mas nem sempre foi assim. Fagundes confessa que sempre foi muito preguiçoso e que nunca fez exercícios. “Mas agora comecei a fazer um pouquinho porque começou a dor nas costas”, ressalta ele, que é adepto da moderação. “Quero fazer exercícios, mas não quero ser um atleta. Quero fazer um cuidado alimentar, mas não quero me restringir e deixar de comer algumas coisas gostosas. Estou me cuidando assim”, confidencia.

“Eu sempre lidei muito bem (com o passar do tempo). Sempre queria ser mais velho porque achava que a velhice seria uma coisa interessante. Agora que estou mais velho, estou confirmando isso. É muito bom. Claro que não pode subir mais a escada de três em três (degraus), mas sobe de dois em dois. Depois, sobe de um em um, depois não sobe escadas”, brinca ele.

‘Bom Sucesso’

Em ‘Bom Sucesso’, Fagundes interpreta Alberto, um rico empresário com a saúde bastante debilitada e que tem apenas seis meses de vida. Ele tem um exame trocado com o de Paloma (Grazi Massafera), que acredita erroneamente estar com uma doença terminal. Após conhecer a costureira e surgir uma amizade entre eles, Alberto ganha momentos inesquecíveis em seus últimos meses de vida.

“Se tem uma coisa certa na nossa vida é a morte. E a gente não consegue lidar com isso bem, não consegue pensar de uma forma positiva. Tem um livro que a gente (elenco) está se baseando (‘A Morte É Um Dia Que Vale a Pena Viver’, da Ana Claudia Quintana Arantes), que fala exatamente sobre isso”, explica Fagundes. “Em vez de se preocupar com a morte, deveríamos nos preocupar com a vida até o momento da morte. Tenho impressão que a novela vai mexer muito com as pessoas nesse sentido”, aposta ele, que defende que novela não é para fazer ninguém refletir.

Morte

Segundo o ator, novela é entretenimento, e a pessoa tem que se divertir. Para o experiente intérprete, ‘Bom Sucesso’ atende a esse e outros requisitos. “A novela tem tramas muito interessantes, milhares de confusões, a plateia sempre vai se identificar de uma forma ou de outra. O entretenimento está garantido. Agora, lá embaixo vem uma reflexãozinha que, se alguma pessoa quiser seguir ou se basear nela para pensar na vida, é lucro”, pondera.

Quando questionado sobre o que faria se lhe restasse pouco tempo de vida, o ator não pensa duas vezes. “Se me faltasse só um dia, acho que ia comer uma picanha (risos). Se me faltassem seis meses, acho que não mudaria nada, viveria intensamente meus dias como eu gosto de viver”, diz.

Offline

Avesso às redes sociais, Fagundes diz que, apesar de serem “uma perda de tempo, uma bobagem”, elas têm coisas interessantes. “Eu tive e-mail uma época. Aí, dei o endereço para alguém e começou a entrar um monte de besteira, e eu tinha que ficar limpando aquela porcaria. Aí apaguei aquela coisa. É muito chato isso tudo”, avalia ele, que nem usa WhatsApp. “Quando falo para as pessoas que não tenho, elas perguntam: ‘Meu Deus, como você consegue? Eu quero, me ensina? Como você faz?’. Respondo: ‘Ué, joga fora, bota na privada”, diverte-se.

