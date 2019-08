Ainda no Rio, o Inter iniciou a preparação para decisão na Copa do Brasil

As atenções coloradas já estão voltadas para a decisão de quarta-feira (7) pela Copa do Brasil. Depois de um resultado negativo no Maracanã contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (3), a delegação do Inter segue no Rio de Janeiro e agora é tudo Copa do Brasil.

Na tarde deste domingo (4), o técnico Odair Hellmann iniciou a preparação da equipe para o duelo decisivo com o Cruzeiro, no Mineirão, pelas semifinais do torneio nacional. O jogo da volta acontecerá dia 4 de setembro no estádio Beira-Rio.

O primeiro treinamento da equipe mirando o confronto com o time mineiro foi realizado na Escola de Educação Física do Exército, localizada na Urca. O treinador colorado contou em campo com os atletas que não iniciaram a partida contra o tricolor carioca, esses fizeram exercícios regenerativos no hotel. Já o restante do elenco fez atividades físicas na academia e foi ao gramado e praticou um trabalho de finalizações, além de um treino técnico em campo reduzido.

Após a atividade, o lateral-direito Bruno, titular da equipe nos jogos contra o Nacional pela Libertadores e contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, concedeu entrevista coletiva e projetou o duelo decisivo contra o clube mineiro. “Sabemos da dificuldade que será o jogo lá. As duas equipes se conhecem bem. Temos que fazer um bom jogo, acredito que podemos sair com um bom resultado fora de casa”, afirmou o defensor.

O Colorado tem mais um treinamento marcado no Rio de Janeiro, que acontecerá na manhã desta segunda-feira (5), na Urca. Depois, à tarde, a delegação viaja a Minas Gerais e segue a preparação até o dia da partida.

