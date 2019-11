Ao menos duas rodovias estaduais estão com trechos bloqueados por causa da chuva que provocou o transbordamento do rio Taquari. Na ERS-129, o acúmulo de água causou interrupção do tráfego em três trechos entre os municípios de Mariante e Colinas. Já a ERS-130 está interditada de General Câmara até Cruzeiro do Sul. A liberação depende do retorno da água a níveis seguros.