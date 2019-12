Porto Alegre Álbum no Facebook com fotos especiais de Natal estimula adoção de cães e gatos

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Fotografias são de animais para adoção. Foto: Ari Teixeira/Smams PMPA Fotografias são de animais para adoção. (Foto: Ari Teixeira/Smams PMPA) Foto: Ari Teixeira/Smams PMPA

Um álbum especial de Natal no Facebook, com fotos dos cães e gatos ainda disponíveis para adoção no canil provisório da Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), procura incentivar o acolhimento aproveitando o espírito natalino. Com a proximidade do final de ano e início do período de férias, muitas pessoas têm ligado em busca de mascotes. Até o início desta semana, foram 119 adoções. “Quatro dessas ocorreram em dezembro, o que é um bom sinal em um período em que, tradicionalmente, o que vemos é abandono”, explica a coordenadora do programa “Me Adota?”, Juliana Herpich.

Nessas adoções, a veterinária percebe que as pessoas passam a compreender a importância da guarda responsável. “É tempo de Natal, e as pessoas precisam se conscientizar de que os bichos não são objetos para servir de presente”, alerta. Nesta sexta-feira, por exemplo, a adotante Thallyny, de Porto Alegre, enviou fotos e mensagem da fêmea canina Princesa interagindo com familiares. Ela foi adotada no início da semana, depois de visita à Usav e entrevista. “Naquelas imagens, percebemos uma completa adaptação ao novo lar, justamente porque o perfil de animal escolhido, mais divertido e jovem, combina com o estilo da família”, diz Herpich.

Quem visualizar o álbum e se interessar pela adoção pode ir diretamente à Usav – na Estrada Bérico José Bernardes, 3.489, Lomba do Pinheiro – ou ligar para o telefone 3289-8920. “O álbum permanece em constante movimento, pois atualizamos informações e fotos”, diz a veterinária. Atualmente, estão disponíveis 63 cães e três gatos. Para adotar, é necessário documento de identidade e comprovante de endereço. O horário de atendimento é das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

