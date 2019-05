Alerta: escute Nightmare com moderação! Fã se emociona com a música e ultrapassa limite de velocidade, cantora se oferece para pagar multa

Por Gabriella Rocha*

Quem se contenta em ouvir Nightmare, nova música de Halsey, sem colocar no último volume e soltar o gogó no refrão “I, I keep a record of the wreckage of my life / I gotta recognize the weapon in my mind / They talk shit, but I love it every time”? Acontece que uma fã da cantora se emocionou tanto com a música que recebeu uma multa de trânsito.

Ela compartilhou o acontecido no Twitter, e, no tweet, Francesa, como consta no perfil, escreveu: “Confissão: dirigindo para casa da Universidade Estadual da Pennsylvania, eu fui parada/recebi uma multa pela primeira vez na vida e quando fui perguntada por que eu estava a 99km/h se a tolerância era 70km/h, eu estava ~perigosamente~ perto de admitir que estava curtindo a nova música da Halsey, Nightmare”.

Se identificou? Agora, adivinha?! A informação chegou até Halsey e ela se propôs a pagar a multa! Também na rede social, a cantora perguntou: “Qual seu Venmo (aplicativo de transferência de dinheiro). Eu vou pagar sua multa”. Com as letras em maiúsculo, ela aproveitou para aconselhar a jovem: “DIRIJA COM SEGURANÇA POR FAVOR!!!!”. Maravilhosa, né?! Mas, antes de começar a dirigir em alta velocidade para chamar a atenção da cantora também, vamos seguir o sábio conselho dela e zelar pela própria vida e também dos outros!

What’s your Venmo. I’ll pay your ticket. DRIVE SAFELY PLEASE!!!! https://t.co/rZJxRXb7Nj — h (@halsey) May 21, 2019

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

