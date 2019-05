Aliados de Duterte dominam Senado

Os aliados do presidente filipino, Rodrigo Duterte, conseguiram uma grande vitória nas eleições de meio de mandato de 13 de maio, de acordo com os resultados definitivos divulgados pela Comissão Eleitoral nesta quarta-feira (22). Eles conquistaram nove das 12 cadeiras do Senado e agora controlam 15 dos 24 postos da única instituição que representava uma barreira ao governo.

Deixe seu comentário: