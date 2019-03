Aliança? Débora Nascimento é vista com anel na mão esquerda em shopping

Na tarde desta segunda-feira, a atriz Débora Nascimento surgiu com um anel muito parecido com sua aliança de casamento com José Loreto e reforçou as suspeitas de que os dois teriam reatado.

Loreto e Débora estão separados desde fevereiro, quando surgiram rumores de uma suposta traição do ator. Na ocasião, Marina Ruy Barbosa foi apontada como pivô do rompimento, o que foi negado pela atriz.

Apesar da polêmica, os rumores sobre uma reconciliação dos pais de Bella estão cada vez mais fortes. Nesta segunda-feira (25), o pai de Débora, Valdecir Aparecido, compartilhou no Instagram uma foto em que a atriz aparece usando a aliança.

Loreto também já apareceu diversas vezes com o anel de compromisso. Recentemente, o ator compartilhou um vídeo com aliança e deixou os internautas curiosos as redes sociais.

