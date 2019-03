Alimentação saudável no trabalho é fundamental na manutenção de um estilo de vida adequado

Com a rotina corrida do dia a dia, fica cada vez mais difícil realizar as refeições de maneira adequada. Por isso, é importante buscar alimentos que permitam aliar a vida saudável com a rotina corrida. De acordo com a nutricionista do Grupo São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, frutas oleaginosas, como castanhas, amêndoas e nozes, além de barras de cereais de baixo valor calórico, frutas secas e biscoitos integrais são boas opções para lanches.

Caso marmitas sejam uma opção viável no local de trabalho, a dica é montar uma refeição balanceada, que inclua o maior número de fontes de nutrientes possíveis. Carboidratos complexos, como arroz e massas integrais, além de grãos integrais podem ser boas alternativas. Aliados a vitaminas e minerais, presentes em frutas e hortaliças, e a gorduras de boa qualidade, a refeição fica ainda mais rica. O que não se pode esquecer, entretanto, é da presença de proteínas, encontradas em carnes magras e grãos, como feijão, soja e lentilha. A especialista do Grupo São Cristóvão Saúde ainda alerta que, caso sofram aquecimento, alguns nutrientes podem se decompor, como a Vitamina C e algumas vitaminas do Complexo B. Portanto, alimentos frescos e não processados podem ser uma boa opção.

Ao longo do dia, é necessário repor energia, principalmente devido ao cansaço do corpo. Como doces e carboidratos são as fontes mais rápidas de energia, é comum sentir vontade de consumir esse tipo de alimento. Por isso, a nutricionista recomenda o consumo de 30g de chocolate meio amargo (a partir de 60% de cacau). Segundo Cintya, a ingestão pode fornecer, ao mesmo tempo, prazer momentâneo e energia necessária.

No caso das gestantes, é importante que cinco nutrientes estejam sempre presentes nas refeições: cálcio, encontrado nos leites e derivados; ácido fólico, presente na couve, no espinafre e no brócolis; ferro, encontrado no feijão, nas folhas escuras, nas castanhas e na carne vermelha; carboidrato, presente em pães e massas e Vitamina C, recomendada por facilitar a absorção do ferro presente em alimentos de origem vegetal.

