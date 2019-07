O decreto publicado segunda-feira ampliando para 10% de 10 de setembro até 31 de dezembro de 2019 a alíquota do IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) aplicado sobre o xarope de refrigerante produzido na Zona Franca de Manaus causará prejuízo diário de cerca de R$ 500 mil para Estados e municípios. A estimativa é do deputado federal Fausto Pinato, do PP de São Paulo.

