Alisson sofre problema no tornozelo e vira desfalque para o Grêmio contra o Juventude

O técnico Renato Portaluppi não irá contar com meia Alisson para a decisão pela Copa do Brasil. O jogador sofreu um trauma no tornozelo direito e está fora da partida contra o Juventude nesta quarta-feira, na Arena. Thaciano e Montoya disputam posição.

O problema de Alisson foi sofrido na partida contra o Atlético-MG, no último final de semana. Durante a partida pelo Campeonato Brasileiro. No intervalo do jogo, o meia precisou ser substituído pro Diego Tardelli.

Rodriguez, Tardelli e Vizeu: atuações contra o Galo deixam dúvidas no time do Grêmio para a decisão na Copa do Brasil

Com a baixa, Thaciano e Montoya disputam a vaga para começar entre os titulares. Tardelli, que ganhou oportunidade na última rodada, ainda não possui condições físicas de disputar os 90 minutos, sendo assim, fica como opção para o banco de reservas.

Depois do empate em 0 a 0 no jogo de ida, no estádio Alfredo Jaconi, o tricolor precisa de uma vitória para seguir às quartas da Copa do Brasil. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. O duelo entre os gaúchos ocorre na quarta-feira, às 21h30, na Arena.

Na tarde desta terça-feira, o técnico Renato Portaluppi comanda o último treinamento antes do duelo contra o time da Serra. Além de Alisson, Paulo Miranda, Kannemann, Bruno Cortez e Matheus Henrique são outras baixas na equipe.

