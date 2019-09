Alívio: Heloísa Périssé comemora fim da terceira semana de tratamento contra o câncer   

Em luta contra o câncer, a atriz Heloísa Périssé apareceu em suas redes sociais após completar a terceira semana de tratamento. A atriz agradeceu ao bom andamento do procedimento em uma postagem na sua conta oficial do Instagram.

“Fim da terceira semana! Glória a deus! Essa novela caminha agora pro fim! Em nome de Jesus!”, escreveu a atriz na legenda da foto.

A atriz tem usado o seu Instagram para dividir com os fãs as etapas de seu tratamento de câncer nas glândulas salivares. A atriz havia anunciado no final do mês passado que iria se afastar do trabalho para cuidar da saúde e se recuperar. Heloísa vem recebendo mensagens de apoio dos fãs, bem como o carinho dos amigos e da família.

Confira a publicação:

