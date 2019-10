Alok chega a Porto Alegre com show de turnê mundial neste mês

O astro da música eletrônica, Alok, traz a Porto Alegre sua turnê mundial no dia 19 de outubro, com a estreia de seu novo sucesso, “Table for 2”, que homenageia a esposa e o filho que está por vir. A apresentação ocorre no clube Provocateur (Rua Silva Jardim, 331), a partir das 23h30. Os ingressos já estão à venda pelo VamoApp.

Estimado como um dos ícones mais destacados da cena brasileira contemporânea, Alok foi eleito o Melhor DJ do Brasil por duas vezes consecutivas, e, em 2018, foi considerado pela revista britânica “DJ Mag” como o 19º melhor do mundo na lista de Top DJ. Este ano, ele se tornou o único brasileiro a se juntar à lista inédita da Billboard com os 100 melhores DJs do mundo, o Billboard Dance 100. Ele ficou na 72ª posição, além de se tornar o único brasileiro a alcançar 320 milhões de consumos na principal plataforma musical do mundo. No Spotify, ele se tornou o primeiro brasileiro a estar presente no TOP 100 Global com os hits “Hear Me Now”, “Never Let Me Go”, “Big Jet Plane” e o recém-lançado “Ocean”.

SERVIÇO

Quando: 19 de outubro (sábado)

Onde: Provocateur (Rua Silva Jardim, 331)

Horário: 23h30

Entradas: através do Vamo App

