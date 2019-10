Alta costura e versatilidade em estofaria na Mostra EliteDesign 2019

A terceira edição da Mostra EliteDesign é palco para que os visitantes possam conferir de perto as novidades da Leffa Estofados. As peças estão presentes nos espaços dos arquitetos Henrique Steyer e da dupla Tales Beier Ferreira e Luiz Fernando Rhoden. Nesta edição, a empresa gaúcha, que tem sede em Porto Alegre, apresenta o conceito de versatilidade impresso nos estofados, tanto para residências, quanto para ambientes corporativos. “Com uma linha de produção totalmente artesanal e personalizada, reúne qualidade no produto combinando a seleção de tecidos confortáveis e duráveis para cada tipo de ambiente. Tudo isso, respeitando a funcionalidade e simetria dos espaços. E inserido a esse contexto, a capacidade de criação individual e da co-criação em parceria com o profissional”, explica Vanice Leffa, diretora da empresa.

Espaço J’adore

No espaço J’adore, que faz homenagem ao estilista Rui Spohr, falecido em maio deste ano, o arquiteto Henrique Steyer, em parceria com a Leffa, traz todo o conceito de alta costura em estofaria. Para o ambiente foram desenvolvidos dois estofados, ambos artesanalmente. Um deles em tecido fendi, medindo sete metros de comprimento na sua totalidade, com design autoral. O destaque está nos gomos de matelassê costurados individualmente com a espuma artesanal. A peça foi produzida pela Leffa com exclusividade à mostra. Os detalhes em aço inox dourado nas laterais complementam os acabamentos e as almofadas em formato de bola, transmitindo elegância.

O outro é um sofá curvo com estrutura de aço inox dourado, assento em couro preto, contendo dois encostos em pele natural de Python e o outro de Pirarucu (ambas peles certificadas pelo Ibama), que trazem um toque de exuberância e estilo, que vem ao encontro de uma das características do estilista homenageado, também conhecido como mestre do bom gosto.

Lounge Sensações

Já no Lounge Sensações, idealizado pelos arquitetos Tales Beier Ferreira e Luiz Fernando Rhoden, foi desenvolvido diversos bancos curvos, em veludo laranja e também almofadas e futtons, que fazem sintonia com a proposta de evocar o tropicalismo de nosso pais. O colorido intenso do ambiente, traduz a natureza exuberante que nos cerca, propiciando diferentes sensações ao olhar do espectador. No ambiente, a Leffa estofados apresenta o conceito de versatilidade, com a escolha das cores do tecido e do design corporativo. A intenção foi a de apresentar conforto e conveniência aos visitantes, por tratar-se de um espaço amplo, que sedia as diversas palestras e encontros que estão acontecendo no período da mostra. “O objetivo destes modelos de estofados que estamos apresentando na terceira edição da Mostra EliteDesign, converge com propósito de nossa empresa, ao longo dos anos, que é desenvolver com maestria o artesanal”, concluiu Vanice Leffa.

A Leffa Estofados

A Leffa Estofados está há 38 anos no mercado. Em constante atualização, trabalha a personalização de seus produtos com uma rigorosa seleção de insumos e fornecedores. Essa gestão do processo é traduzida com eficiência e satisfação de seus clientes. Leffa Estofados – www.leffaestofados.com.br / Redes Sociais – Facebook Leffa Estofados e Instagram @leffaestofados / Endereço Rua Edmundo Bastian, 148. Bairro Cristo Redentor – Porto Alegre / RS / Contatos 51 3341 8177