Um aluno com síndrome de Down foi agredido por colegas de uma escola municipal na Zona Norte de São Paulo (SP), no início deste mês. O estudante, de 13 anos, cursa o 7º ano. Um vídeo gravado no dia 1º de agosto por alunos inconformados com a situação mostra o adolescente sofrendo bullying. Nas imagens, é possível ver o estudante sendo agarrado e depois caído ao chão.