Alunos do Sesc confeccionam roupas para a Campanha do Agasalho

Alunos do Programa Sesc Envolva-se estão realizando, com os conhecimentos adquiridos, um ato de solidariedade. Os estudantes do curso de Costureiro confeccionaram peças de roupas com retalhos de tecidos para a Campanha do Agasalho.

O projeto é uma rede de solidariedade que atua em prol da sustentabilidade ambiental. Ela reúne as empresas doadoras de insumos e matéria prima; as entidades sociais que transformam a matéria prima em arte; e o Sesc como mediador.

Na próxima terça-feira (25), as doações confeccionadas serão entregues para os idosos acolhidos pelo Lar Gustavo Nordlund, em Porto Alegre. Entre as peças estão toucas, colchas, cobertas, mantas, e outraos agasalhos para aquecer o inverno de quem precisa.

Deixe seu comentário: