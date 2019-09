Uma mulher americana foi detida nas Filipinas na manhã desta quarta-feira (4) depois de tentar embarcar com um bebê na bagagem de mão, informou a rede de televisão americana CNN. O incidente ocorreu no aeroporto de Manila, capital do país. Segundo a CNN Filipinas, o bebê tem apenas seis dias de idade. A mulher, cujo nome não foi divulgado pela rede, tem 43 anos.