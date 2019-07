Americano de 71 anos corre 400 metros em 57 segundos e acumula recordes

Charles Allie tem 71 anos e é veloz. É bem provável que ele corra muito mais rápido que você – mais rápido, aliás, do que você tenha sido em qualquer momento de sua vida. No ano passado, na Espanha, ele bateu por mais de um segundo o recorde mundial nos 400 metros para sua faixa etária, que já lhe pertencia. Ele completou a volta na pista de corrida em 57s26.

Muita gente, mesmo em seus dias de maior velocidade, jamais chega perto de correr os 400 metros em menos de um minuto. Allie supera essa marca desde a infância. Agora, derrota seus concorrentes – os outros homens mais rápidos do mundo em sua faixa de idade – por vantagens de 30 a 40 metros.

Ele também estabeleceu o recorde mundial dos 200 metros, na categoria mais de 70 anos, em 2018. Isso não impressiona? No World Masters Athletic Championships, um campeonato de atletismo para veteranos, ele venceu duas provas de revezamento na categoria dos 65 anos de idade. Naquela categoria, Allie correu mais rápido do que praticamente todo mundo exceto seu bom amigo Bill Collins, que era um dos maiores velocistas dos Estados Unidos na década de 1970.

“Sou viciado em velocidade, é só”, disse Allie sentado à mesa da cozinha de sua casa em Pittsburgh, em uma conversa matinal recente. Ele estava comendo frutas e mingau de aveia no café da manhã. O atletismo é uma categoria para atletas fora da escala. Velocistas não deveriam ter 1,96 metro de altura. E aí surgiu o jamaicano Usain Bolt e reescreveu os recordes. Superar o tempo de duas horas na maratona pareceu impossível por muito tempo. Agora, Eliud Kipchoge, do Quênia, está a 99 segundos dessa marca. O recorde de Jackie Joyner-Kersee no heptatlo perdura há 31 anos.

Allie tem pernas incrivelmente rápidas e um corpo que envelhece assustadoramente devagar. Ele diz que seu peso não variou em mais de 1,5 quilos nos últimos 25 anos. Allie raramente adoece, e nunca passou por uma lesão grave. Em 2008, teve problemas no tendão de Aquiles. No momento, enfrenta dores no quadril, diz.

Allie treina o tempo todo, mas um pouco mais agora. Quer bater o recorde mundial dos 100 metros rasos, sua prova de velocidade mais fraca, na categoria 70 anos ou mais do campeonato nacional de masters que acontece em Ames, Iowa, neste final de semana. No ano passado, ele fechou a prova com o tempo de 12s81, e ficou apenas quatro centésimos de segundo abaixo do recorde.

É quase impossível para um atleta, de qualquer idade, deter recordes nos 100, 200 e 400 metros simultaneamente. Houve quem detivesse dois dos três. Bolt, por exemplo, tem os recordes dos 100 e 200 metros. Michael Johnson foi recordista dos 200 e dos 400 metros simultaneamente. Mas pessoas capazes de vencer os 100 metros em geral esgotam seu gás antes do final dos 400 metros, e os corredores que se saem bem nos 400 metros não têm a velocidade bruta necessária a vencer os 100 metros.

“Ele vai bater o recorde”, disse Collins, colega de equipe de Allie no Houston Elite, um clube de atletismo. “Só precisa trabalhar um pouco mais em sua largada, naqueles primeiros 10 metros.” Collins, três anos mais jovem que Allie, o descreve como “um atleta único, mais ou menos como Usain Bolt”.

Em 2013, Allie viajou a Mônaco para receber um prêmio da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Aifa) como melhor atleta master do ano. Bolt também estava lá, recebendo o prêmio de atleta sênior do ano. “Foi uma honra estar em companhia dele”, disse Allie sobre Bolt.

Allie venceu campeonatos municipais quando estava no segundo grau em Pittsburgh. Estudou na Universidade de Hampton, Virgínia, onde seus tempos eram só um pouquinho inferiores aos dos atletas campeões nacionais e internacionais. Quando tinha seus 20 e 30 anos, ele participava de algumas competições, enquanto trabalhava como professor de artes industriais e treinava equipes esportivas escolares.

