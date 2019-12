Esporte Amistoso reúne funcionárias do Grêmio e profissionais da imprensa na Arena

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

Partida foi disputa nesta quinta-feira Foto: (Cristiano Oliveski/Divulgação) Foto: (Cristiano Oliveski/Divulgação)

Em meio ao período de férias das competições, a Arena foi palco de uma partida nesta quinta-feira, desta vez, protagonizada pelas mulheres. Funcionárias do Grêmio e profissionais da imprensa gaúcha deixaram seus blocos e microfones de lado para calçarem as chuteiras e entrarem em campo, de fato.

A partida amistosa reuniu integrantes do quadro de funcionários e algumas das atletas do time profissional feminino do Grêmio e as profissionais que atuam em alguns dos veículos de comunicação do Rio Grande do Sul. Divididas entre Imprensa x Grêmio, a partida teve dois tempos de 20 minutos. A Rede Pampa de Comunicação esteve representada por trio com características defensivas: Ana Aguiar e Valéria Possamai, da Rádio Grenal e Bárbara Assmann, da TV Pampa.

No placar, superioridade do “time da casa”, que venceu por 6 a 0. Mas o resultado foi meramente um detalhe diante da confraternização inédita das mulheres no gramado da Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

