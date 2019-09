Amitié faz pré-lançamento do seu espumante premium Nature Tradicional

A marca de espumantes Premium Amitié fez o pré-lançamento, nesta terça-feira (24/09), do seu Nature Tradicional. A degustação para 50 convidados de todo o Brasil na véspera da Wines South America, em Bento Gonçalves, ocorreu no Espaço de Eventos Bem Vino. O espumante ícone da Amitié foi degustado “sur lie”, ou seja, sem dégorgement, ainda com as leveduras e sem licor de expedição. “Nossa intenção foi proporcionar uma experiência única aos nossos convidados deste pré-lançamento da nossa nova joia”, explica a enóloga Juciane Casagrande Doro.

O termo joia é apropriado para este espumante, já que a tampa recebeu um cordão e um pingente de strass Swarowski simbolizando o infinito. “É uma joia única que representa a nossa amizade”, explica a sommelier Andrea Gentilini Milan, responsável pela criação da marca junto com Juciane Casagrande Doro.

Elaborado 100% com uvas Chardonnay da Serra Gaúcha, o espumante comemora um ano da linha Amitié. “Ele representa a celebração do sucesso da marca, que já conquistou o Decanter World Wine Awards e o Wine Challenge”, relembra Juciane. O Amitié Nature Tradicional pode ser encontrado nas principais lojas de vinhos e delicatessens do país.

Com edição limitada, neste primeiro lote, são apenas 1.000 garrafas ao preço de R$ 120. “É um presente especial que permanece após o espumante ser degustado, já que podemos usar o cordão com o pingente de strass Swarowski”, comentou Marcia Ferronato, uma das convidadas presentes no evento. “Adorei a ideia do cordão”, disse Anna Kath.

A marca de espumantes Premium Amitié foi lançada em setembro de 2018, numa parceria entre a sommelier Andreia Gentilini Milan e a enóloga Juciane Casagrande Doro. As sócias gaúchas buscaram toda a sua expertise no mercado vitivinícola nacional e internacional para desenvolver um produto único, com uma identidade que remetesse ao sentimento de amizade [Amitié, amizade em francês] e à celebração que o próprio espírito do espumante expressa.

Os espumantes podem ser encontrados nas versões Amitié (Moscatel, Brut e Rosé), além da versão Amitié Cuvée – Brut e Brut Rosé. O Amitié Cuvée Brut e o Brut Rosé são elaborados com uma assemblage das clássicas uvas Chardonnay e Pinot Noir. Hoje, estão presentes em mais de 300 players de todo o país.

