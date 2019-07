ANAPPS prepara refeições para a população carente de Porto Alegre

A ANAPPS – Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, cumprindo seu papel de proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida aos aposentados, proporcionou na última semana, um almoço solidário para a população carente, moradores de rua e desabrigados de Porto Alegre.

O grupo de voluntárias da ANAPPS preparou e serviu almoço para cerca de 300 moradores de rua cadastrados na Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), que compareceram no Ginásio do Tesourinha ( Av. Érico Veríssimo).

Em sua sede, localizada na Rua dos Andradas, 1512, Centro, em Porto Alegre/RS, a ANAPPS proporciona atividades diversas para que os aposentados desfrutem de benefícios, espaços de convivência e lazer. No local podem ser entregues doações para colaborar com as campanhas.

