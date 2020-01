Celebridades Andressa Ferreira posta ensaio familiar com Thammy Miranda e Bento: “Meus dois amores”

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

Andressa Ferreira (E) mostra ensaio fotográfico em família, com Thammy e Bento Foto: Instagram/andressaferreiramiranda Menino nasceu dia 8 de janeiro em Miami, nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Instagram/andressaferreiramiranda

Andressa Ferreira, de 31 anos, publicou no Instagram, na tarde deste sábado (25), fotos de um ensaio em família. Nas imagens, além de a modelo, estão Thammy Miranda, de 37, e o filho do casal, Bento, nascido dia 8 de janeiro, em Miami, nos Estados Unidos.

“Meus dois amores para a vida toda, nenhuma outra conquista é maior do que construir uma família cheia de amor e companheirismo, e respeito, é entender que, o que realmente importa na vida são as pessoas que amamos e não as coisas que conquistamos! É saber que você tem alguém na vida para dividir qualquer coisa que aconteça seja boa ou ruim”, declarou-se Ferreira na legenda das imagens.

Thammy e Andressa já tinham dito anteriormente que optaram por fazer todo o processo de inseminação artificial e o parto nos Estados Unidos por conta da segurança. “Como teremos uma gravidez fora do ‘normal’, queremos os melhores profissionais conosco”, disse Thammy.

Para a FIV (fertilização in vitro), os espermatozoides foram escolhidos de um banco de esperma americano. Ao contrário do Brasil, lá é possível escolher o doador conhecendo suas características, como a cor dos olhos, do cabelo e até o grau de escolaridade e hobbies. O casal teria escolhido um doador com características físicas semelhantes às de Thammy.​

