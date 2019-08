Angus debate produção de carne de qualidade na Expointer

A Associação Brasileira de Angus leva à 42ª Expointer, considerada a maior feira de agropecuária da América Latina, o Seminário Angus. Neste ano, o seminário tem como pauta a produção de carne de qualidade para todas as gerações. O evento ocorre no dia , a partir das 13h30, na Arena Rural, localizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS) e contará com a transmissão do Canal Rural.

Segundo a gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, o seminário visa mostrar os diferentes perfis de consumidores de carne de qualidade, a visão ao longo de toda a cadeia sobre este consumidor, o que estamos fazendo e quais são os nossos desafios para atende-lo. “Contamos com a parceria de grandes profissionais que estão aptos para explicar aos participantes os pontos principais ao longo da produção que estamos trabalhando, e as tendências de consumo e valorização”, afirma.

A programação da Associação Brasileira de Angus na Expointer 2019 conta com a parceria da Genex, o patrocínio do Banco Sicredi e da empresa AgroBella e apoio da Allflex e da Solução Genética.

Confira a programação:

Abertura: Cenário nacional da carne Angus

Palestrante: ABA

Consumo de carne bovina: benefícios e importância em uma dieta saudável

Palestrante: Iran Castro, professor no Curso de Pós Graduação da Fundação Universitária de Cardiologia

Tópicos: benefícios; resultados de pesquisa; impacto na saúde

Angus: a importância da certificação na visão da indústria

Palestrante: Vitoriano Dornas Neto, gerente do Grupo ARG – Cara Preta

Tópicos: visão da indústria; Selo Gold; Selo Sustentabilidade; e relação com o produtor

Conhecendo o consumidor moderno: tendências do mercado de carne de qualidade

Palestrante: Márcia Barcellos, diretora do Centro de Estudos e Pesquisas em Administração da UFRGS

Tópicos: perfil do consumidor; diferenciação do produto; qualificação do produto; e novas tendências e marcas

Carne Angus Certificada: o impacto na visão do food service

Palestrante: Silvio Lazzarini, diretor-geral do Varanda Grill

Tópicos: impacto direto no consumidor; fidelização; e garantia do Selo de Certificação

De olho no futuro: sustentabilidade, qualidade de carne e adaptação

Palestrante: Fernando Cardoso, chefe adjunto de Pesquisa na Embrapa

Tópicos: seleção para CAR – provas de eficiência alimentar; avaliações de carcaça – Índice Bioeconomico de Carcaça; adaptação e a raça Ultrablack; e genômica uma ferramenta na busca por rusticidade.