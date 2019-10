Animação gaúcha “Viola e Tambor” estreia nos canais Disney da América Latina

A série de animação “Viola e Tambor” (“Guitar & Drum” em inglês), em produção pelos estúdios de animação PunkRobot (Chile) e Hype (Brasil), irá ao ar nos canais Disney da América Latina.

A direção fica a cargo de Antonia Herrera e María Elisa Soto-Aguilar, sócias da PunkRobot, responsável pelo curta “Bear Story” (2014), a primeira animação latino-americana a vencer um Oscar. Pato Escala (“Bear Story”) e Gabriel Garcia (“Ed”) dividem a produção executiva.

“Viola e Tambor” é uma série de TV voltada para o público pré-escolar, com idades de três a seis anos. Cada episódio tem cinco minutos de duração e a primeira temporada é composta por 52 episódios.

A série conta a história de Viola e Tambor, dois instrumentos musicais que são amigos inseparáveis. Eles vivem em uma pequena cidade com outros instrumentos, onde brincam e se divertem em diversas aventuras com seus amigos. O projeto da animação também prevê o desenvolvimento do game para dispositivos móveis.

Alinhado com o compromisso da Disney de promover diversidade e inclusão através de histórias, personagens, produtos e experiências de entretenimento, “Viola e Tambor” é sobre como as diferenças nos fazem especiais.

A série ilustra o compromisso da Disney em oferecer conteúdos que reflitam o mundo à nossa volta e que as crianças possam se identificar com representações de diferentes perspectivas: de aspectos culturais a habilidades pessoais, gêneros, gostos particulares, etc.

Também, os episódios reforçam conceitos como auto-estima, empatia, amizade, trabalho em equipe, entre muitos outros. Para o estúdio, a série busca inspirar positivamente as crianças a construir um mundo melhor, para celebrar a diversidade e respeitar o próximo.

Segundo as diretoras Antonia Herrera e María Elisa Soto-Aguilar: “’Viola e Tambor’ é um projeto muito especial para nós. Não apenas por ser o primeiro programa de TV que dirigimos, mas também pela poderosa mensagem de aceitação, respeito aos outros e empatia. Esperamos que inspire crianças a serem mais gentis umas com as outras, e que ajude a enxergar as diferenças de forma positiva”, explicam.

Para as criadoras, cada instrumento tem um som diferente e juntos podem criar uma bela melodia, como cada criança com suas vozes e sonhos podem criar um mundo melhor. “Nós queríamos fazer um programa sobre um grupo de personagens diversos, masculinos e femininos, que aprendem com conviver e brincar juntos de uma forma divertida e respeitosa”, concluem as diretoras.

“Séries pré-escolares geralmente passam uma mensagem positiva e uma das nossas bandeiras é promover a diversidade: entender o próximo e o valor da diversidade são essenciais. Este é o coração da nossa série”, explica o produtor porto-alegrense Gabriel Garcia. Além disso, diversão, música e dança são uma parte importante do programa. “Tecnicamente, ‘Viola e Tambor’ é bem claro e simples para que as crianças possam melhor entender e se identificar. A estética é minimalista, mas guarda uma mensagem importante por trás”, resume.

Sinopse

Viola e Tambor adoram brincar, dançar e fazer músicas juntos. Embora sejam muito diferentes um do outro, eles são melhores amigos! Viola é muito extrovertida e adora conversar, enquanto Tambor é um pouco mais quieto e observador. Ambos vivem em uma pequena cidade junto com outros instrumentos musicais (e uma Abacaxi!), onde vivem diversas aventuras.

Viola e Tambor é uma série pré-escolar que celebra a diversidade. Através de uma variedade de personagens que são diferentes em suas particularidades, Viola e Tambor procura demonstrar como nossas diferenças nos fazem especiais e nos empoderam para construir um mundo melhor. Cada instrumento musical tem um som único, que quando juntos, fazem uma bela melodia. Os episódios reforçam conceitos como auto-estima, empatia, amizade, trabalho em equipe e muitos outros.