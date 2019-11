Anitta abre o jogo sobre o suposto caso amoroso com MC Rebecca: “Só beijo, mas ela falou que beijo não conta”

Anitta abriu o jogo sobre o suposto caso amoroso que teve com a funkeira MC Rebecca. Em um vídeo divulgado pelo youtuber Matheus Mazzafera, a cantora declarou que as duas já trocaram alguns beijos. As informações são do ObservatórioG.

Na publicação, que foi compartilhada recentemente, Matheus questiona se a artista realmente já teria ficado com Rebecca e ela responde: “Só beijo, mas ela falou que beijo não conta”.

O vídeo faz parte do novo projeto do youtuber, que se chama Matheus Mazzafera Talk Show. Na legenda da publicação, Matheus revelou que o programa, que será liberado no Youtube, vai estrear nesta segunda-feira (11), as 13h.

Abertamente bissexuais, os boatos sobre o suposto envolvimento amoroso entre as duas cantoras começaram a surgir no início do ano. Em entrevista a jornalista Fábia Oliveira, Rebecca chegou a negar que teria ficado com Anitta.